TIM Super Sat: internet satellitare a 49,0€ al mese, Starlink ha un nuovo competitor

Arriva TIM Super Sat, servizio di connettività internet satellitare pensato per le aree non raggiunte dalle soluzioni tradizionali per la banda ultralarga. Costa 44,90 al mese ed offre fino ad un massimo di 100 Mbps, condizioni meteo – e non solo – permettendo.

Tim ha superato la fase sperimentale, oggi il servizio per l’internet via satellite viene offerto a tutti i consumatori. Per approfondire e aderire all’offerta è sufficiente visitare il sito internet dell’operatore di rete, oppure presentarsi in uno dei tanti punti vendita TIM.

Se si sceglie di pagare con domiciliazione bancaria su CC o carta di credito, durante i primi 48 mesi il servizio ha un costo di 49,90 euro al mese, poi la tariffa scende a 44,90 euro al mese. Se si scelgono altri metodi di pagamento si sale a 54,90 euro al mese.

Non sono previste spese extra per l’installazione e per il kit satellitare — a differenza di quanto avviene con Starlink, dove l’antenna ha un costo una tantum di 499 euro.

Il cliente ha a disposizione 100 GB a piena bstarnda ogni mese. Superata questa soglia, la velocità in download viene ‘castrata’ a 4 Mbps. Il ping è decisamente importante: 600 ms, i gamer sono avvisati.

La soglia massima di GB e un ping così elevato costituiscono ovviamente i più grandi difetti di TIM Super Sat, che tuttavia dalla sua ha un costo mensile meno oneroso del rivale Starlink.