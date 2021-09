Starlink è ufficialmente disponibile in Italia, ma solo per pochi utenti

Starlink, l'internet via satellite di SpaceX e Elon Musk, è ufficialmente arrivato anche in Italia. Si parte con un bacino di clienti limitato.

15—Set—2021 / 11:44 AM

A febbraio Starlink – il servizio di internet satellitare di SpaceX – aveva aperto i preordini anche in Italia, pubblicando per la prima volta i suoi prezzi destinati ai futuri clienti europei. A distanza di diversi mesi, il servizio è finalmente operativo anche nel nostro paese.

Starlink di SpaceX è disponibile in Italia: alcuni dei clienti che si erano registrati a suo tempo sul sito ufficiale dell’azienda hanno ricevuto un email con tutti i dettagli dell’iniziativa. La comunicazione non è stata inviata a tutte le persone che avevano effettuato il preordine, questo perché inizialmente il servizio sarà limitato ad un bacino di utenti molto piccolo. Nei prossimi mesi, gradualmente, Starlink dovrebbe estendere i suoi servizi anche ad altri clienti italiani.

L’email è molto chiara su quelli che sono gli attuali limiti della tecnologia: potrebbero esserci dei brevi periodi di disconnessione – spiega l’azienda -, inoltre in questa fase ci si può aspettare una velocità di download compresa trai 50 e 150 Mb/s. Sono valori in linea con le performance di una FTTC – fibra misto rame.

Le performance offerte da Starlink – ma anche il numero di clienti raggiunti dal servizio – aumenteranno gradualmente, man mano che l’azienda manderà in orbita nuovi satelliti, potenziando la sua già considerevole costellazione. Solamente tre mesi fa, SpaceX vantava circa 1.800 satelliti. L’azienda punta a raggiungere 500.000 clienti entro la fine del 2022.

Quanto costa Starlink in Italia

I prezzi del servizio offerto da Starlink sono piuttosto alti ed includono una serie di spese una tantum – hardware ed installazione – e un abbonamento mensile.

I nuovi clienti di Starlink dovranno pagare 499 euro per l’hardware – antenna satellitare + modem – a cui si aggiungono 60 euro per la consegna. Il costo dell’abbonamento mensile vero e proprio è di 99 euro al mese. Per preordinare il servizio è necessario versare un deposito di 99 euro.