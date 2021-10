Samsung Galaxy S21 FE: finalmente emersa la data d’uscita?

Sembra che la data d'uscita del tanto chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE sia finalmente emersa in rete, anche se questa non è ovviamente ancora confermata.

Si continua a parlare senza alcun riscontro del nuovo Samsung Galaxy S21 FE, il quale dovrebbe essere presentato stando a diverse fonti nel corso del nuovo evento Unpacked, nella giornata del 20 ottobre 2021, ma è all’effettivo ancora un vero e propri enigma. Si tratta della Fan Edition particolarmente chiacchierata nelle ultime settimane, e che stando a diverse fonti era stata cancellata da parte del colosso sudcoreano, ma che sembra ormai pronta a essere invece svelata ufficialmente, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Pare che in seguito ai diversi rinvii una data per il lancio del nuovo dispositivo sia finalmente emersa, ma sembra però questa non sarà confermata apparentemente nel corso del nuovo evento, in quanto la produzione di massa dovrebbe partire nel mese di dicembre, con un debutto fissato per l’11 gennaio 2022. Diverse fonti, come ripreso da GSMArena, sono praticamente sicure per quel che riguarda questa specifica giornata, anche se dovremo ovviamente aspettare prima una conferma da parte del colosso, vista la scarsità delle informazioni presenti e i dubbi relativi a queste.

Inoltre, considerando l’elevata carenza di scorte (specialmente per quel che riguarda i chip) con cui il mercato deve vedersela ogni giorno, è addirittura possibile che un rinvio si faccia vedere all’orizzonte. Probabilmente, Samsung punta ad annunciare il dispositivo proprio non appena sarà sicura di poterlo rilasciare nei tempi previsti, al fine di dover poi svelare spiacevoli rinvii.

Nel mentre, non è chiaro neanche il destino della prossima serie principale, visto che apparentemente anche i Samsung Galaxy S22 sono stati rinviati, forse proprio al fine di far spazio a questo nuova e misteriosa Fan Edition dell’S21 per l’inizio del prossimo anno. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in cui abbiamo trattato la questione, lo trovate a questo link.