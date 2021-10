Samsung Galaxy S22: rinviata la serie in favore del Galaxy S21 FE?

Attualmente il lancio del nuovo Samsung Galaxy S21 FE non è ancora stato confermato, e anzi, stando a diverse voci di corridoio pare il dispositivo fosse addirittura in fase di cancellazione da parte della compagnia, principalmente per via della carenza di scorte dei SoC. Tuttavia, un nuovo report ha varato la possibilità del fatto che questo arriverà davvero sul mercato, probabilmente nel mese di gennaio 2022, e che far spazio a questa Fan Edition Samsung abbia deciso di rinviare la sua prossima serie principale.

Si parlava di novità per gli smartphone già nel mese di ottobre, ma stando a quanto dichiarato da SamMobile ciò che è stato detto per quel che riguarda le finestre di lancio è vero, almeno secondo alcune fonti del noto portale che approfondisce le novità del mondo Samsung. Pare che non sia in programma neanche un evento Unpacked come per l’ultima Fan Edition del Galaxy S20, e che il debutto arriverà da un momento all’altro grazie a un comunicato stampa.

C’è da specificare che il rinvio della serie Galaxy S22 avrebbe senso in questa situazione, visto che non è prevedibile il lancio sia della nuova serie che della Fan Edition nel corso dello stesso mese. Il debutto degli S22 era infatti probabile anche in questo caso per gennaio 2022, ma staremo a vedere se il prossimo evento Unpacked avrà modo di fare chiarezza sulla questione. Stando alle pagine di SamMobile, la nuova conferenza avrà luogo il 28 febbraio, prima del MWC 2022.

Restiamo ancora per il momento in attesa di informazioni di Samsung in merito al nuovo Samsung Galaxy S21 SE e ai dettagli relativi alla serie Samsung Galaxy S22, sperando che la compagnia possa presto fare chiarezza sulla questione per confermare o smentire la veridicità dei rumor emersi in rete nel corso delle ultime settimane.