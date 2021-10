The Witcher 2: Geralt con la nuova armatura nel nuovo poster della serie Netflix

Un nuovo poster ufficiale per la seconda stagione di The Witcher è stato pubblicato online, e mostra un'immagine inedita di Geralt di Rivia in armatura.

La seconda stagione di The Witcher arriverà su Netflix il 17 dicembre, dunque la piattaforma streaming si sta appropinquando a mostrare sempre più nuovi contenuti per fomentare l’hype dei fan. Arriva ora un nuovo poster ufficiale, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) in posa col la nuova armatura completa.

Created to kill. Destined to protect. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/dAaHEQjthx — The Witcher (@witchernetflix) October 13, 2021

Creato per uccidere. Destinato a proteggere. La stagione 2 di The Witcher debutta il 17 dicembre su Netflix.

recita il poster.

Nella seconda stagione (in parte ambientata a Kaher Moren, roccaforte dei Witcher del lupo che abbiamo imparato a conoscere nel prequel animato Nightmare of the Wolf) ritroveremo, naturalmente, Cavill, così come Joey Batey (Jaskier) e Freya Allan (Ciri) insieme a nuovi personaggi, come il Lambert interpretato da Paul Bullion e il Vesemir di Kim Bodnia.

