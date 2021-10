Samsung svela il W22 5G, una versione premium del Z Fold 3 per la Cina

Samsung ha ufficialmente annunciato una revisione di uno dei suoi ultimi dispositivi, la quale si presenta come versione leggermente migliore che punta al lusso. Parliamo del Samsung Galaxy W22 5G, un vero e proprio Samsung Galaxy Z Fold 3, ultimo pieghevole arrivato assieme al Z Flip 3, che però ha delle leggere migliorie, ed è per ora (anche se probabilmente resterà tale) un’esclusiva del mercato cinese. Questo dovrebbe risultare molto più resistente grazie ai materiali utilizzati, i quali però sono stati impiegati principalmente al fine di fornire al dispositivo un look molto più elegante, pieno di dettagli e rifiniture.

La “spina” che collega gli schermi di color oro fornisce al dispositivo un look davvero particolare e difficile da non distinguere rispetto alla versione base, che all’effettivo ha pressoché le stesse specifiche tecniche. C’è da dire tuttavia che la quantità di RAM è stata aumenta a 16 GB, rispetto al totale di 12 GB del precedente device di base. L’unico taglio per la memoria d’archiviazione disponibile per il nuovo modello è di 256 GB.

Il prezzo per il mercato cinese è di 16.999 CNY, al cambio attuale circa 2.640 dollari. C’è da specificare che il modello supporta la S Pen, e che però questo non si presenta con i Google Mobile Services, per via delle regole del mercato cinese. Purtroppo, è difficile immaginare un debutto anche nel nostro paese, visto che la compagnia ha da sempre limitato la serie W ad alcuni specifici mercati, proprio come avvenuto anche per questo nuovo telefono di lusso.

Per fortuna, abbiamo comunque modo di mettere mano sul pieghevole principale, che pur non presentandosi con un look così premium ha quasi fondamentalmente le stesse possibilità. Trovate a questo link il nostro articolo di approfondimento contenente tutti i dettagli sul device.