OnePlus 9RT ufficiale per il mercato cinese, ecco i dettagli

Dopo i vari leak il nuovo smartphone OnePlus 9RT è stato confermato per il mercato cinese, ma non sappiamo sé e quando questo arriverà anche in Italia.

Finalmente il OnePlus 9RT è stato confermato da parte della compagnia, la quale ha presentato tutti i dettagli in merito al device e ha confermato il lancio nel territorio cinese. Il dispositivo si offre un come un high-end a tutti gli effetti, il quale però presenta dei prezzi davvero bassi al cambio attuale, e speriamo infatti che lo stesso possa essere rilasciato a livello globale al più presto. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito al nuovo smartphone targato OnePlus.

Il 9 RT si presenta con uno schermo AMOLED da 6,62 pollici e risoluzione Full HD+ (1080 x 2400), con aspect ratio di 20:9. Non possono mancare i 120 Hz di refresh rate al fine di garantire la massima fluidità, come anche il supporto alla tecnologia HDR 10+, e anche il sensore per le impronte digitali sotto al display. Il SoC usato è il Qualcomm Snapdragon 888, decisamente un mostro di potenza, mentre l’interfaccia grafica confermata è ColosOS basata su Android 11.

Troviamo una batteria da 4.500mAh son supporto alla ricarica rapida, e parlando delle fotocamere abbiamo a che fare con 3 posteriori, ovvero una 50 MP, + 16 MP grandangolare e 2 MP macro. Non manca una frontale invece da 16 MP.

Il dispositivo purtroppo non è ancora disponibile nel mercato italiano, visto che per il momento si tratta di un’esclusività del territorio cinese. Questo viene proposto alla cifra di 3.299 CNY nella versione con 128 GB di spazio d’archiviazione e 8 GB di RAM, il tutto al cambio attuale si converte in 440€. Per quel che riguarda invece il modello migliore, con 256 GB di spazio per l’archiviazione e 8 GB di RAM, il prezzo sale a 3.799 CNY (in questo caso circa 510€). Le colorazioni confermate sono blu, nera e argento.