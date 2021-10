Hawkeye: il nuovo trailer dedicato alla serie TV Disney+

Disney+ e Marvel Entertainment hanno diffuso un nuovo trailer dedicato alla serie TV Hawkeye, che vedrà il ritorno di Occhio di Falco in un telefilm in cui il personaggio sarà affiancato anche da Kate Bishop, ed in questo filmato possiamo notare delle atmosfere natalizie che si concilieranno con il periodo d’uscita dello show. Il tutto perché la serie TV uscirà il 24 novembre, a ridosso della festa del Ringraziamento.

Ecco il nuovo trailer di Hawkeye.

La storia è ambientata nella New York City del post blip. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.