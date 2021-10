AirPods: una serie fungerà da apparecchio acustico e misurerà la temperatura?

Sembra che le AirPods funzionanti come un apparecchio acustico possano davvero essere in cantiere grazie a Apple, anche se non si parla di lancio vicino.

Sembra che la possibilità di nuove AirPods che riescano a misurare la temperatura corporea grazie a dei sensori sia sempre più reale. Nello specifico, dei recenti report, ottenuti per via dei documenti visti dal personale del Wall Street Journal, i dispositivi sarebbero in segreto in sviluppo grazie al colosso di Cupertino. Inoltre, il tutto potrebbe essere pensato anche per gli Apple Watch Series 8, di cui non sappiamo ancora nulla visto che la serie 7 è appena arrivata sul mercato.

Fra gli altri dettagli emersi, come riportato sulle pagine di MacRumors, troviamo dei sensori di movimento che dovrebbero essere in grado di capire quando la postura di chi indossa il dispositivo non è corretta, con un sistema di avvertimenti atto a migliorare la situazione. È emersa anche la possibilità che le prossime AirPods vengano commercializzate come apparecchi acustici, almeno grazie a uno specifico miglioramento.

Attualmente, nonostante le loro molte funzionalità e la versatilità dei dispositivi infatti, le AirPods non hanno una durata della batteria che permette tale utilizzo, specialmente nel caso in cui si decida di attivare feature come il Conversation Boost. Stando ai documenti leakati però, come riportato dal Wal Street Journal, Apple potrebbe essere al lavoro anche per questo specifico utilizzo dei suoi dispositivi del mondo audio.

Si tratta all’effettivo delle prime informazioni emerse che approfondiscono la questione così nello specifico, anche se infatti molteplici report non sono mancati nel corso delle scorse settimane, e nonostante non si possa ancora prendere il tutto come vero, potremmo aver scoperto gli ambiti dove la compagnia sta puntando maggiormente.

Con buone probabilità, potremmo avere modo di scoprire di più sul tutto già nel corso del nuovo evento fissato per il mese di ottobre, in cui l’azienda potrebbe parlare finalmente della nuova serie di dispositivi, anche se è possibile che il report abbia fatto riferimento a device non ancora neanche vicini, come viene specificato.