Samsung Galaxy S21 FE: i preorder apriranno dopo il nuovo Unpacked?

Sembra che il nuovo evento Unpacked di Samsung sancirà l'apertura dei preordini per il nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 FE, come da poco emerso.

Non sappiamo ancora quale sarà il destino del tanto chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE, dispositivo che in alcuni casi è stato definito come cancellato da parte della compagnia, principalmente per via della carenza di chip, ma che sembra pronto invece a essere lanciato prima della serie S22 del colosso. Nella giornata di oggi, Samsung ha annunciato un nuovo evento Unpacked per il 20 ottobre, come approfondito nel nostro articolo dedicato, e pare che proprio durante la conferenza avremo modo di scoprire di più sul tutto.

Le informazioni provengono dal leaker Lanzuk, il quale ha spiegato che non solo il telefono verrà svelato molto presto a ottobre, ma che i preorder dello stesso partiranno immediatamente dopo l’evento. La data d’uscita della tanto rumoreggiata Fan Edition dovrebbe essere il 29 ottobre, anche se non sappiamo in quali regioni il telefono verrà rilasciato, e di conseguenza se l’Italia è inclusa fra queste.

Stando ai molti leak, lo smartphone arriverà con uno schermo da 6,5 pollici 1080p e un refresh rate da 120 Hz, con 3 camere che includeranno telephoto e zoom ottico, più memoria e lo Snapdragon 888, proprio il SoC che sembra sia costato il rinvio del telefono. Per fortuna, nella giornata di mercoledì chiarezza verrà fatta sulla questione, e scopriremo quindi se il telefono è davvero nei piani della compagnia, o se questa ha invece intenzione di presentare altri dispositivi, di cui per il momento non abbiamo alcuna informazione.

C’è da specificare che la data di debutto suggerita dal leaker, e riportata sulle pagine di PhoneArena, è assolutamente in accordo con quanto suggerito per la nuova serie S22, che dovrebbe debuttare invece nel corso del prossimo anno, come abbiamo approfondito in un nostro recente articolo dedicato alla questione. Sembra tuttavia che la prossima conferenza sarà il terreno in cui scopriremo la possibile reale esistenza dell’S21 FE.