Samsung annuncia un nuovo evento, appuntamento fissato per il 20 ottobre

Samsung ha annunciato un nuovo evento: si chiama “Galaxy Unpacked – parte 2” e si terrà il prossimo 20 ottobre. Autunno sta diventando una stagione decisamente affollata – per quel che riguarda gli eventi tech: nell’arco di pochissime ore Apple, Sony e Google presenteranno numerosi prodotti estremamente attesi.

Samsung non è entrata più di tanto nei dettagli della sua iniziativa. Possiamo però affidarci alle teorie dei principali siti del settore. Secondo Gizmodo difficilmente verranno presentati dei nuovi smartphone – anche perché sembra che il Galaxy S21 FE uscirà solamente a gennaio ’22 -, mentre è più probabile che l’evento sia dedicato alla linea di laptop Galaxy.

I nostri utenti hanno molte sfaccettature e vivono una vita estremamente colorata in molti modi interessanti e unici. La tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe rispecchiare la loro individualità. Partecipa all’evento Galaxy Unpacked Part 2, il prossimo 20 ottobre, per scoprire come Samsung intende offrire nuove inedite opportunità di espressione attraverso la tecnologia

recita l’invito inviato ai giornalisti. Tutto qua? Tutto qua. Non resta che aspettare la prossima settimana per scoprire cosa bolle in pentola.