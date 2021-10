Sony Xperia: annunciato il nuovo evento per ottobre

Nonostante non ci siano stati per il momento forniti dettagli in merito a quello che il colosso nipponico tratterà nel suo prossimo evento, Sony ha ufficialmente presentato nella giornata di oggi la nuova conferenza dedicata al suo brand Xperia, che si terrà esattamente il 26 ottobre.

Purtroppo per noi italiani, l’orario scelto non è certamente dei migliori, visto che questa si terrà alle 5:00 per quel che riguarda il nostro territorio, anche se risulterà ovviamente possibile seguire il tutto in tempo reale preparandosi al meglio o aggiornarsi con tutte le novità in seguito.

C’è purtroppo da dire che l’annuncio della nuova conferenza del mese di ottobre, che come potete vedere nel post qui di seguito è arrivata anche sulla piattaforma di Twitter, non è stata accompagnato da ulteriori dettagli in merito a quello che la compagnia avrà modo di trattare. Non sappiamo quanto il tutto durerà, e c’è da dire che per il momento risulta alquanto difficile speculare in merito ai contenuti che Sony approfondirà presto.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021

C’è da dire che alcuni dispositivi della linea Xperia sono stati lanciati senza essere preceduti da un evento, in maniera alquanto silenziosa, e l’arrivo di un annuncio del genere a circa due settimane di distanza dalla conferenza fa quindi presagire una buona importanza legata ai contenuti. Nonostante possa essere facile pensare che il focus sarà su dei telefoni della linea Xperia III, c’è da dire che questa è arrivata sul mercato da poco tempo, per poi essere anche accompagnata dal dispositivo Lite, ed è quindi possibile che il colosso stia invece pensando ad altro.

Non manca per fortuna molto a quando la situazione risulterà più chiara, visto che come detto il nuovo evento si terrà solamente nel corso di pochi giorni, e avremo quindi presto modo di avere una situazione decisamente più chiara del tutto.