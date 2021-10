AirPods di terza generazione pronte alla presentazione nel nuovo evento Apple?

Apple ha da poco annunciato un nuovo evento per il mese di ottobre 2021, nel quale avrà modo di svelarci diverse novità in merito ad alcuni suoi dispositivi, anche se purtroppo chiarezza sulla questione non è per il momento ancora stata fatta. Seppur il colosso ci abbia fornito per ora solamente data e ora dell’evento, come approfondito in questo articolo, alcuni insider puntano verso l’annuncio dei prossimi MacBook Pro, ma non mancano dei report relativi al debutto delle prossime AirPods.

Le cuffie di nuova generazione sono state anticipate dal noto leaker PandaIsBald, il quale – come riporta MacRumors – ha spiegato che la terza generazione di AirPods con un nuovo design verrà annunciata nel corso della presentazione, assieme ai MacBook chiacchierati con il nome in codice M1X, derivante dal possibile nuovo SoC. Parliamo di un utente che in diversi casi ha colpito nel segno per quel che riguarda le previsioni di alcuni annunci, e anche se la compagnia non ha ancora fatto chiarezza sul tutto, possiamo quindi prendere le anticipazioni come plausibili.

Stando a quel che sappiamo, la nuova generazione riuscirà grazie al suo nuovo design ispirato alle AirPods Pro di fascia high-end a sostituire la scorsa, con funzionalità particolarmente ricercate con l’Active Noise Cancellation (ANC o Cancellazione Attiva del Rumore). C’è da dire che per il momento le novità in merito a queste non sono ancora particolarmente chiare, visto che i rumor stesso puntano verso direzioni diverse, e dovremo aspettare delle novità da parte del colosso al fine di saperne di più.

Staremo a vedere se nel corso del nuovo evento Apple stupirà gli utenti mostrano i nuovi MacBook Pro, di cui alcuni insider hanno già approfondito vari dettagli, assieme alle prossime cuffie, particolarmente attese da una gran parte dell’utenza.