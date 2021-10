Apple annuncia un evento per ottobre, presto novità sui nuovi MacBook Pro?

Si parla ormai da mesi di un nuovo evento targato Apple pronto a svelare le novità del colosso per quel che riguarda la sua lineup di prodotti, e finalmente la compagnia ha fatto chiarezza sulla situazione, anche se leggermente in ritardo rispetto a quel che la community si sarebbe aspettata. Come confermato nella giornata di oggi, avremo modo di assistere a una nuova conferenza lunedì 18 ottobre, esattamente alle 19:00 (ora italiana). Per il momento non ci sono stati svelati ulteriori dettagli in merito al tutto, anche se Apple ci ha fornito un indizio alquanto interessante.

L’evento viene infatti nominato “Unleashed“, e sembra che il tutto possa indicare la presenza dei tanto attesi MacBook M1X, i quali dovrebbero fare un passo avanti rispetto alla scorsa serie, specialmente per quel che riguarda il campo delle performance, grazie al nuovo hardware potenzialmente in sviluppo. Il tutto come di consueto verrà trasmesso sul sito ufficiale di Apple, e sul canale del colosso sulla piattaforma di YouTube, ma per fortuna non mancherà anche lo streaming sull’applicazione Apple TV disponibile sui dispositivi dell’azienda.

Nonostante si parli dei nuovi MacBook Pro, almeno per quel che riguarda i modelli da 14 e da 16 pollici, come detto non abbiamo ancora alcuna conferma in merito alla situazione. C’è da dire che i report non sono mancati nel corso delle ultime settimane, ma pur trattandosi di annunci alquanto probabili, dovremo aspettare delle conferme da parte dell’azienda al fine di saperne finalmente di più.

Sembra che mentre ci avviciniamo alla nuova data, per fortuna alquanto vicina, avremo modo di ricevere ulteriori novità in merito ai contenuti dell’evento, e potremo quindi presto scoprire se le analisi effettuate sul web si riveleranno vere, e se la compagnia deciderà di svelare presto anche ulteriori conferenze.