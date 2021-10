Maradona: Sogno benedetto, trailer della serie Amazon Prime Video

Una leggenda, un campione, un'icona: Diego Armando Maradona, raccontato in una serie in arrivo il 29 ottobre su Amazon Prime Video; ecco il trailer ufficiale.

Uno dei campioni assoluti del calcio mondiale, idolatrato tanto in patria quanto in Italia, avrà una nuova serie televisiva a raccontarne le gesta: Maradona: Sogno benedetto arriva il 29 ottobre su Amazon Prime Video, che ne ha rilasciato il primo trailer.

Il campione argentino è interpretato, nel corso della serie, da tre diversi attori, per meglio rappresentare lo scorrere del tempo nel biopic: i due interpreti sono Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

La storia partirà dalle umili origini in quel di Fiorito, per poi attraversare la sua carriera, passando per il Barcellona, il Napoli e la Nazionale argentina, con cui vinse la Coppa del Mondo nel 1986.

Leggi anche: