L’Xbox Serie X si veste da Spongebob (e Tartarughe Ninja): l’edizione limitata per Nickelodeon All-Star Brawl

Microsoft e Nickelodeon hanno presentato due versioni speciali della Xbox Series X: una dedicata a Spongebob e l’altra dedicata alla serie animata delle Tartarughe Ninja. Si possono vincere entrambe con un contest e celebrano il lancio del nuovo videogioco ‘Nickelodeon All-Star Brawl’, un piacchiaduro sulla falsa riga di Smash Bros.

È difficile parlare di console in edizione limitata, contando che le edizioni normali di PS5 e Xbox Series X sono di per sé piuttosto difficili da trovare sul mercato a prezzi umani. Sta di fatto che in quel di Microsoft qualcosa inizia a muoversi. Dopo la stupenda console dedicata ad Halo Infinite, Micrososft ha presentato due nuove versioni speciali della Xbox Series X. Questa volta ancora più limitate, dato che si possono esclusivamente vincere con un contest su Twitter.

Entrambe le console hanno anche un controller a tema, come si evince dalla foto: il faccione di Spongebob per la prima console, e quello di Leonardo – la tartaruga ninja con mascherina blu – nella seconda. Troviamo anche il logo di Nickelodeon All-Star Brawl.

🧽 x 🐢

Follow and RT with #XboxAllStarBrawlsweepstakes for a chance to win one of these vibrant @NickBrawlGame Xbox Series X consoles.

Age 18+. Ends 10/24/21. Rules: https://t.co/Z2VzIdludF pic.twitter.com/4NbEa2RBPp

— Xbox (@Xbox) October 11, 2021