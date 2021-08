Xbox Series X Halo Infinte in edizione limitata: è subito out-of-stock, i bagarini si sfregano le mani

Microsoft annuncia l'Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata, ma sul sito va subito a ruba. Festeggiano, come sempre, scalper e bagarini.

A sorpresa, Microsoft ha presentato la prima edizione da collezionisti della sua console di nuova generazione. La Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata è una console di estrema eleganza dedicata alla prossima IP di punta di Microsoft.

I preordini per la console in edizione limitata sono stati aperti sullo store ufficiale di Microsoft poco dopo l’annuncio. Potete benissimo immaginare come è andata a finire: la console è andata immediatamente a ruba, in modo simile a ciò che succede ogni volta che la console in edizione normale torna disponibile nei principali store di elettronica. La differenza è che questa volta stiamo parlando di un oggetto da collezione con un appeal sul pubblico ancora più forte.

Sullo store di Microsoft è ancora online la pagina ufficiale della console, purtroppo non si hanno notizie di una possibile riapertura dei preordini. La Xbox Series X in edizione Halo Infinite viene venduta a €549,99, con un leggero aumento di prezzo giustificato dalla vendita in bundle con una copia digitale del gioco.

Microsoft descrive il design peculiare della console speciale così:

Include un design personalizzato della console, che si estende sulla ventola dietro un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana, con in rilievo le stelle come quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo.

Il bundle ovviamente include anche un controller per Xbox Series X / Series S, anch’esso con un design peculiare esclusivo di questa console.

Contestualmente, Microsoft ha anche presentato un controller Elite in edizione limitata Halo Infinite, con una livrea diversa da quello incluso nel bundle con la console. Viene venduto a 199,99€, ma alla stesura di questa news risulta anch’esso già esaurito.

Il tutto, ovviamente, per la gioia degli scalper – o bagarini, che dir si voglia – che ancora prima dell’apertura dei preordini avevano già tappezzato ebay di inserzioni della console in edizione limitata venduta a prezzi folli, in alcuni casi con un rincaro superiore al 100% del prezzo di listino.