Hyundai ha presentato un volante ripiegabile: è pensato per le auto a guida autonoma

La guida autonoma cambierà per sempre le auto ed ogni loro singolo componente: a partire dal volante. Forte di questa filosofia, Hyundai ha presentato un nuovo prototipo di volante pieghevole. Può essere ritirato completamente nella plancia.

L’idea è semplice: quando si attiva il pilota automatico il volante viene automaticamente riposto, in modo da consentire ai passeggeri di godersi il viaggio nel massimo relax. Non appena si decide di riprendere il controllo dell’auto, il volante avanza di 25 cm ed è pronto per l’uso. Hyundai Mobis , il subrand che si occupa dei ricambi dell’azienda coreana, ha brevettato ufficialmente la sua idea. Nel frattempo ha diffuso anche diverse immagini di un prototipo in scala 1:1.

Il volante è pensato per le auto del futuro e vuole esplorare i cambiamenti che verranno apportati alle quattro ruote nei prossimi anni, ha spiegato Jang-don Choi, dirigente di Hyundai Mobis. Nota a margine: il volante è un sistema di sterzo by-wire.

Nel frattempo c’è chi vuole rivoluzionare i volanti già adesso. Le nuove Tesla Model S e Model X montano un insolito – e controverso – volante a yoke. Non esistono altre auto in commercio con una soluzione simile.

Sempre Tesla in passato – così dicono i rumor – sembrava interessata a bruciare le tappe e produrre la Model Y senza volante, forse con un eccesso di ottimismo rispetto alle tempistiche di sviluppo della guida autonoma completa. Non se ne fece nulla.