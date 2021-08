“Elon Musk non voleva che la Model Y avesse un volante, gli ingegneri lo hanno aggiunto di nascosto”

Secondo un nuovo libro, Elon Musk era così convinto dei progressi ottenuti dal team che si occupa di guida autonoma in Tesla da voler vendere la Model Y senza volante. “Sarà completamente autonoma, non serve”, avrebbe raccontato ai suoi collaboratori durante le prime fase del processo di sviluppo dell’auto.

Come sappiamo, la Tesla Model Y alla fine è stata messa in commercio con un normalissimo volante. Ma questo – sempre secondo il racconto emerso in questi giorni – sarebbe successo solamente grazie a Doug Field, a capo dell’ingegneria di Tesla fino al 2018. Nel senso che Field mantenuto la maggior parte degli sviluppi della vettura all’oscuro di Elon Musk, fino a quando il progetto era ormai in una fase troppo avanzata per ricevere il parere contrario del CEO.

Se vi sembra un dietro le quinte troppo inverosimile perfino per le stramberie alle quali Musk ci abituato, beh, forse non avete poi così tanto torto. La ‘rivelazione’ ci arriva dal libro “Powerplay: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century” del giornalista Tim Higgins. Se Higgins dal canto suo è considerato un giornalista affidabile con un curriculum di tutto rispetto – lavora per il Wall Street Journal -, stiamo comunque pur sempre parlando dello stesso libro che aveva raccontato di come Elon Musk avesse tentato di spodestare Tim Cook facendosi nominare CEO di Apple. Un episodio probabilmente mai avvenuto veramente, e infatti smentito da tutte le parti coinvolte nel racconto.

Effettivamente, Elon Musk nel 2019 aveva pubblicamente dichiarato di ritenere verosimile che i volanti stiano per diventare un componente completamente obsoleto, proprio grazie alla guida autonoma. “Ci sono il 100% delle possibilità che i volanti presto spariranno completamente”, aveva detto. “Saranno i consumatori a chiederlo”.

Oggi la tecnologia di guida autonoma di Tesla è ancora acerba e mentre scriviamo le auto con guida autonoma di livello 3 sono una completa novità, oltre che molto rare — si contano pochi modelli, tra cui alcune versioni della nuova Honda Legend. Una Tesla Model Y senza volante non avrebbe, in altre parole, mai raggiunto il mercato.

Nel frattempo Tesla ha effettivamente portato avanti una piccola-grande rivoluzione con la sua Model S 2021, che è venduta esclusivamente con un bizzarro volante a Yoke, simile a quello usato dalle monoposto di Formula 1.