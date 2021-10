WhatsApp: presto in arrivo le community?

Mentre alcune informazioni di WhatsApp relative a quello che Facebook dovrebbe introdurre nell’app risultano già quasi confermate, ci sono delle ulteriori novità che potrebbero essere inserite all’interno dell’app di cui non abbiamo ancora alcuna informazione. Nello specifico, si parla questa volta delle community, un nuovo ecosistema che dovrebbe fare il suo debutto nell’app prima di quel che immaginiamo, ma che all’effettivo non è ancora stato svelato dalla compagnia e approfondito in particolar modo dai leak.

Le pagine di XDA-Developers hanno infatti solo di recente scovato questa dicitura nel codice sorgente dell’app, il quale però non fornisce alcun dettaglio relativamente a quello che le community potranno davvero essere. Le pagine hanno parlato della possibilità dell’arrivo di veri e propri gruppi aperti simili a quanto si vede su Telegram, o addirittura Facebook, il che avrebbe senso considerando che si tratta della stessa azienda.

Tuttavia, sul Twitter di WABetaInfo è stato spiegato che all’effettivo potrebbe trattarsi di una feature decisamente meno importante, più in linea con lo stile utilizzato per l’app di messaggistica. Vi lasciamo qui di seguito il post in questione.

Someone leaked "Community", under development for WhatsApp. We wanted to wait for some screenshots to introduce it.

Community is a way for users to organize their WhatsApp groups better. Nothing more, it's not something like Twitter and Facebook. Updates will be following soon… — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2021

Stando a WABetaInfo, la feature era già nota da tempo, e non erano stati forniti dettagli perché non c’era ancora nulla da mostrare a livello grafico, anche se delle novità dovrebbero essere “presto” rivelate. Nello specifico, pare che le community siano invece un nuovo modo di organizzare i gruppi su WhatsApp, al fine forse di creare ordine per gli utenti che hanno moltissime chat e preferirebbero degli indici più comodi.

All’effettivo però, anche in questo caso non abbiamo per il momento alcuna ufficialità sulla questione, e siamo quindi in attesa di scoprire ulteriori dettagli grazie a degli aggiornamenti da parte della compagnia, che come detto forse verranno anticipati dai leak.