Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un doppio sensore per le impronte digitali?

Sembra che fra le novità del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà presente un nuovo sensore per le impronte digitali che funzionerà per entrambi gli schermi.

Il nuovo Galaxy Z Fold 3 si è presentato con diverse novità particolarmente interessanti, all’infuori del “semplice” schermo pieghevole offerto, dato che il dispositivo in questione ha accolto ad esempio una fotocamera posta sotto allo schermo, pur non presentando anche un display per le impronte digitali nelle stesse condizioni. Sembra però che per il Galaxy Z Fold 4, il quale dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno, la situazione potrà finalmente cambiare in tal senso.

Stando a un brevetto scovato dalle pagine di LetsGoDigital, come riporta PhoneArena, il dispositivo in questione avrà un singolo sensore sotto allo schermo posto fra la cover e il display principale, con quindi possibilità di attivazione doppia, che si stia utilizzando il pannello esterno o quello interno. Considerando il posizionamento emerso dal brevetto, molto spazio dovrebbe essere risparmiato, il che renderebbe possibile l’implementazione da parte del colosso sudcoreano.

Stando a SamMobile è tuttavia possibile che Samsung opti invece per sensori ultrasonici e ottici, il che è in netto contrasto con quanto emerso dai brevetti. ovviamente, c’è da specificare che in nessuno dei due casi abbiamo la conferma della situazione, e che infatti dovremo aspettare delle novità da parte della compagnai in merito al suo prossimo device. C’è da dire che il duplice sensore potrebbe risultare particolarmente comodo, che si tratti di sbloccare il telefono o autorizzare pagamenti, visto che funzionerebbe indipendentemente dallo stato dal display che si sta utilizzando.

Attualmente, non sappiamo quasi nulla in merito al nuovo Z Fold 4, ma c’è da dire che la compagnia ha intenzione di puntare ancora nel mercato dei dispositivi pieghevoli, com’è ormai noto da tempo, e che di conseguenza il device in questione potrebbe offrire anche diverse ulteriori novità per migliorare gli ottimi risultati raggiunti dal suo predecessore.