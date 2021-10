Google Pixel Watch esiste ed è stato rinviato?

Si continua a parlare da tempo del Google Pixel Watch, particolarmente chiacchierato ma forse non ancora pronto per essere approfondito da parte del colosso. Stando a quanto dichiarato da Max Weinbach, circa 6 mesi fa era stato confermato il fatto che il device in questione sarebbe potuto essere rinviato per via della carenza di chip. Si tratta ovviamente di una situazione ancora pienamente in linea con lo stato del mercato, vista la carenza di scorte che riguarda per il momento pressoché tutti gli ambiti.

Pare tuttavia che il dispositivo esista davvero, e che comunque sia ormai vicino a essere rivelato. Stando a Weinbach infatti, avremo modo di scoprire ulteriori dettagli in merito a questo nella giornata del 19 ottobre, anche se è possibile che la data di rilascio e quella in cui scopriremo le novità siano state rinviate al prossimo anno. Si tratta dell’evento che la compagnia ha dedicato ai nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, come spiegato in questo articolo.

I rumor hanno approfondito pressoché ogni aspetto del device nel corso degli anni, e come ricordano le pagine di PhoneArena, l’unico leak è stato fornito da Jon Prosser all’inizio di quest’anno, dove la foto di un dispositivo rotondo è stata mostrata.

Staremo a vedere se la compagnia avrà modo di confermare nel corso di questo mese i dettagli in merito al dispositivo, che seppur particolarmente chiacchierato non ha ancora ricevuto approfondimenti ufficiali da parte del colosso. Siamo infatti di scoprire novità in merito ai territori in cui il device dovrebbe arrivare, ma anche per quel che concerne le specifiche e potenzialità del prodotto.

È infatti sicuro che la compagnia non si limiterà nel fornire un orologio standard, visto che con i suoi mezzi – e il suo assistente vocale – potrebbe davvero lanciare sul mercato un dispositivo pronto a competere con l’agguerritissima concorrenza.