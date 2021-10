Google Pixel 6: svelata la data del nuovo evento

Google ha finalmente confermato al mondo la data di lancio della serie Pixel 6, la quale dovrebbe arrivare il 19 ottobre, come accennato dalla compagnia. C’è da specificare che non abbiamo a che fare con il semplice debutto dei nuovi dispositivi targati Google, visto che si parla di un vero e proprio evento dedicato, il quale dovrebbe dar via alla fase di lancio dei dispositivi, forse con l’arrivo dei pre-order o magari grazie all’arrivo dei dispositivi nel mercato.

C’è da specificare che al momento non è chiaro se ci saranno ulteriori protagonisti per l’evento, il quale si terrà alle ore 19:00 italiane. Sul sito ufficiale non vengono purtroppo fornite ulteriori informazioni, ma c’è da dire che considerando i molti leak che hanno riguardato i dispositivi è possibile immaginare che il lancio avverrà proprio nel corso della giornata. Sembra che finalmente avremo modo di scoprire di più anche in merito al SoC Tensor, piccolo gioiellino che dovrebbe permettere ai dispositivi di funzionare al meglio, ma che purtroppo non si è ancora mostrato del tutto.

Vi abbiamo parlato all’interno del nostro approfondimento dedicato dei possibili prezzi europei che i Pixel 6 e Pixel 6 Pro dovrebbero presentare, i quali non sono ancora però emersi ufficialmente, visto che ci troviamo nel campo dei leak. Potete accedere all’articolo dedicato attraverso il seguente link. Non ci resta per ora che aspettare novità sulla questione da parte di Google, che finalmente scoprirà le carte sui telefoni e – speriamo – avrà modo di fare chiarezza su tutti i dettagli non ancora confermati in merito ai device, che per il momento sembra non arriveranno nel nostro paese.

Nonostante i molti render, sono infatti ancora diverse le specifiche tecniche e i dubbi sul design riguardo ai dispositivi, e per fortuna non i fan che non vedono l’ora di mettere mano sui telefoni non dovranno aspettare molto prima di poterne sapere di più.