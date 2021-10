Google Pixel Stand: leakati tutti i dettagli del nuovo dispositivo?

Sembra che tutti i dettagli relativi al nuovo Google Pixel Stand siano finiti in rete, anche per quel che riguarda le specifiche tecniche del prodotto.

Nella giornata del 19 ottobre avremo finalmente modo di scoprire novità sui nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma si parla di possibili ulteriori dettagli relativi a dei prodotti della compagnia. Quest’oggi vi abbiamo parlato di come l’azienda potrebbe presentare un nuovo orologio smart già a ottobre, trovate al seguente link il nostro approfondimento, ma sono emersi ulteriori dettagli anche relativi al Pixel Stand, che dovrebbe servire per caricare i nuovi gioiellini dell’azienda.

Come un fulmine a ciel sereno, i dispositivi in questione potrebbero essere stati apparentemente leakati, visto che i dettagli e le foto sono emersi in rete, seppur non sia ancora confermata l’ufficialità delle informazioni. Questo dovrebbe supportare la ricarica wireless a 23 W, il che quindi sottolinea che anche i nuovi dispositivi dovrebbero avere una batteria in grado di essere caricata a tale velocità, o ovviamente a una superiore.

Sembra che avremo a che fare con due colori, e che lo stand risulterà compatibile con ulteriori prodotti all’infuori dei Pixel, il che potrà ovviamente risultare comodo per molti utenti che decideranno di munirsi degli stessi.

Il prezzo emerso è di 79$, ma non sappiamo come questo verrà trasposto per il mercato europeo, sempre sottolineando che non è ancora chiaro se i nuovi smartphone arriveranno nel nostro territorio. C’è da dire che per quel che riguarda il Pixel 6, il costo che gli utenti dovranno sostenere non è chiaro, anche se le prime cifre emerse sono risultate particolarmente incoraggianti, come approfondito nel nostro articolo dedicato.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se la compagnia avrà modo di fornirci ulteriori dettagli sul device nella giornata del 19 ottobre, quando avremo finalmente modo di scoprire di più in merito ai nuovi telefoni targati Google, come anche sugli altri device a cui il colosso sta lavorando.