Doctor Who 13 s’intitolerà Flux e uscirà il 31 ottobre, ecco il teaser

Doctor Who 13 avrà anche un titolo, che è Flux, ed arriverà il 31 ottobre: da poco è uscito anche un teaser in cui la protagonista è, chiaramente, Jodie Whittaker, che è arrivata alla sua ultima stagione nei panni del dottore.

Ecco il teaser di Doctor Who 13. Nel breve filmato vediamo la Doctor Who interpretata da Jodie Whittaker che dice parlando del Flux: “Sta arrivando, e si porterà con sé i Sontaran, gli Angeli Piangenti, delle creature note come Ravager e nemici da tutto l’universo. Questa è la battaglia della nostra vita”.

La stagione sarà composta da otto episodi, che saranno tutti connessi con una storia più ampia. Qui sotto trovate il poster con la data d’uscita.

Questa è la sinossi di Doctor Who 13: