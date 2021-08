Doctor Who 13: la sinossi della serie TV con Jodie Whittaker

Entro questo 2021 arriverà sugli schermi della BBC e poi in tutto il Mondo Doctor Who 13, la tredicesima stagione della serie TV con protagonista Jodie Whittaker, e da poco è stata diffusa la sinossi delle nuove puntate del telefilm.

Questa è la sinossi di Doctor Who 13:

Lei è tornata. Il tredicesimo dottore ritorna per la tredicesima stagione della serie, che sarà divisa in un evento in sei parti. Dopo l’epica battaglia vista ne La Rivoluzione dei Dalek, il Dottore interpretato da Jodie Whittaker assieme a Yaz (Mandip Gill) esploreranno l’universo con il Dottore che si muoverà nell’universo alla ricerca del suo passato e di risposte. In queste nuove puntate entrerà nel Tadis anche l’interprete John Bishop, che nei panni di Dan Lewis scoprirà che l’universo è ancora più grande di quanto possa mai credere. Jacob Anderson ritornerà, invece, nei panni di Vinder: il suo personaggio si unirà al Dottore, a Yaz e a Dan, per la più grande avventura di sempre. Inoltre in questa tredicesima stagione saranno introdotti dei terrificanti avversari.