Zodiac Killer: forse abbiamo scoperto la sua identità, una volta per tutte

Un team eterogeneo composto da 40 membri – specialisti di diversi campi – sostiene di aver ricostruito l’identità del Killer dello Zodiaco. Il serial killer è stato attivo negli anni ’60 ed è entrato di prepotenza nell’immaginario collettivo, soprattutto per via dei messaggi cifrati che ha inviato alla stampa e alla polizia nel corso degli anni, molti dei quali rimasti a lungo irrisolti. Per oltre 50 anni l’identità di Zodiac è rimasta un mistero.

Il team Case Breakers sostiene di essere arrivato finalmente ad una soluzione: il responsabile degli efferati omicidi sarebbe Gary Francis Poste, ma non solo, Poste sarebbe anche il responsabile di un omicidio finora non attribuito a Zodiac Killer.

Il team Case Breakers è composto da ex poliziotti, investigatori dell’FBI, giornalisti, membri delle agenzie d’intelligence e militari. Sarebbero arrivati alla loro ipotesi studiando le prove forensi e fotografiche accumulate nel corso degli anni di attività del killer. Il profilo di Poste, sostengono, combacerebbe con le ricostruzioni dell’epoca: soprattutto avrebbe delle cicatrici identiche a quelle raffigurate in uno dei tanti identikit del killer dello zodiaco.

Ma probabilmente non consoceremo mai la verità: Gary Francis Poste è morto nel 2018, tre anni fa.

Il team sostiene anche che il nome Gary Francis Poste sia la chiave di decifrazione di alcuni messaggi criptati inviati dal killer dello zodiaco ai giornali e alla polizia.

Gary Francis Poste sarebbe anche il responsabile dell’omicidio della diciottenne Cheri Jo Bates, delitto che risale a due anni prima dell’inizio della scia di sangue attribuita al killer dello zodiaco. Tesi che ad ogni modo sarebbe stata già contestata dalle forze dell’ordine di Riverside, contea della California dove era avvenuto l’omicidio. Per la risoluzione del caso irrisolto la polizia di Riveside aveva offerto una taglia di 50.000$.

Non è la prima volta che qualcuno sostiene di aver scoperto l’identità del killer dello Zodiaco, soprattutto attraverso la decifrazione di messaggi ancora irrisolti. Solamente questa estate un ingegnere francese aveva attribuito gli omicidi a Lawrence Kaye, uno dei tanti uomini finiti nella lista dei sospettati della polizia all’epoca degli omicidi.