Volkswagen ID.3 a quota 144 mila ordini in Europa, il trionfo della city car elettrica

La Volkswagen ID.3 è un successo: in Europa ha già superato quota 144.000 ordini, un cliente su due non aveva mai guidato un'auto del brand.

07—Ott—2021 / 10:54 AM

La prima elettrica di massa di Volkswagen è un successo: solamente in Europa la VW ID.3 ha già superato i 144.000 ordini, diventando uno degli EV di maggiore successo nel continente. Eh sì che la partenza era stata piuttosto claudicante, ve lo ricordate? Volkswagen era stata costretta a posticipare il debutto dell’auto a causa di gravi problemi del software della vettura.

Un acquirente su due della ID.3 non aveva mai acquistato un’auto Volkswagen prima.

Il successo della ID.3 è ancora più clamoroso se si considera un preciso fattore: un acquirente su due non aveva mai guidato un’auto Volkswagen prima. L’elettrica è così diventata uno strumento formidabile per estendere il bacino della clientela tradizionale del brand tedesco. Vi basti pensare che normalmente quando Volkswagen introduce un nuovo modello solamente il 36% degli acquirenti è al suo primo contatto con il brand.

La Volkswagen ID.3 è uscita in una stagione estremamente favorevole per le auto elettriche, l’intero settore è in crescita da diversi mesi ed è destinato a raggiungere performance ancora più solide nell’immediato futuro.

Nel frattempo Volkswagen guarda con interesse alla possibilità di produrre una versione ancora più sportiva della sua ID.3 e, perché no, non si esclude nemmeno la possibilità di una Volkswagen ID.3 decapottabile.