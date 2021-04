Volkswagen ID.3 GTX: la piccola elettrica avrà una versione sportiva

La Volkswagen ID.3 riceverà una versione GTX? Se ne parla in queste ore, dopo che è già stato confermato che la ID.5 e la ID.4 riceveranno il badge dedicato alle vetture ad alte performance.

La rivoluzione elettrica per Volkswagen è iniziata a tutti gli effetti con la famiglia di veicoli ID. In pensione la vecchia e-Golf, e dentro le nuove vetture vetture basate sul pianale MEB, con un’architettura fin da subito progettata per l’elettrico. Il simbolo di questa rivoluzione è senza dubbio la Volkswagen ID.3. Non deve stupire, allora, se la casa automobilistica di Wolfsburg appare interessata a giocare un po’ con la sua segmento C elettrica, trasformandola in un’aggressiva piccola sportiva.

A suggerisce che, presto o tardi, potrebbe arrivare sul mercato una vera e propria Volkswagen ID.3 GTX è direttamente il N.1 del dipartimento vendite e marketing della casa automobilistica, Klaus Zellmer.

Auto Express aveva già segnalato la possibilità di una versione ad alte prestazioni e più veloce della ID.3 nel 2019. All’epoca si pensava che la ID.3 avrebbe sfoggiato il badge ‘R’. I dirigenti di Volkwagen sono molto chiari: il brand GTX, nell’immaginario collettivo, deve raggiungere la fama e la stima degli storici brand GTI e GTE — ossia quelli usati per le versioni delle Volkswagen a motore endotermico più sportive.

Nel frattempo, sempre ad Autoexpress, il boss del marketing di Volkswagen ha anche confermato le ambizioni della casa automobilistica: