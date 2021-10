Twitter venderà MoPub per 1,05 miliardi di dollari

Twitter ha confermato una manovra di disinvestimento da pochissimo, svelando al mondo che venderà la piattaforma di advertising per il mercato mobile che prende il nome MoPub. L’acquirente è la compagnia di marketing e gaming AppLovin, che sembra avrà modo di completare l’acquisto per 1,05 miliardi di dollari. MoPub non è stata creata da Twitter, che nel 2013 ha deciso di acquistare la piattaforma per 350 milioni di dollari, il che ha portato la compagnia a ottenere un ricavato da quest’operazione davvero importante a solamente qualche anno di distanza.

Stando a quanto riportato sulle pagine di TechCrunch, MoPub ha registrato 188 milioni di dollari solamente lo scorso anno. Trovate qui di seguito la descrizione dell’azienda tradotta:

MoPub fornisce soluzioni di monetizzazione flessibili per i publisher su mobile in tutto il mondo. Oggi, i publisher e sviluppatori di app usano la piattaforma di MoPub al fine di ottenere il massimo guadagno da ogni impression delle pubblicità e controllare la loro user experience.

Il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha parlato della questione, spiegando che l’accordo ha il fine di velocizzare la compagnia nell’investire in prodotti principali per Twitter in una crescita a medio-lungo termine. Sembra quindi che l’azienda abbia deciso di effettuare il disinvestimento e di perdere la sua rendita enorme al fine di potenziare quanto più velocemente il suo social network, anche se non abbiamo ancora i dettagli del tutto, e non sappiamo infatti quali sono le novità attualmente previste.

C’è da dire che nel corso degli ultimi mesi la compagnia si è occupata in particolar modo di realizzare dei metodi per genere guadagni sulla piattaforma, sia per il proprio tornaconto che per i creatori di contenuti, i quali fra Super Follow e mance hanno modo di ricevere supporto economico dai propri follower.