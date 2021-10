Squid Game: epidemia di scherzi telefonici, Netflix rimuove digitalmente tutti i numeri di telefono

La gaffe di Netflix: la serie Squid Game è piena di numeri telefonici reali, la piattaforma è stata costretta ad editare diversi frame per fermare gli scherzi.

07—Ott—2021 / 10:43 AM

Netflix è stata costretta a modificare in fretta e furia diversi frame di Squid Game, la serie coreana del momento. Il motivo? Diversi utenti avevano bombardando di scherzi telefonici i numeri mostrati in alcuni episodi. Numeri che gli autori di Squid Game avevano pescato a caso e che corrispondevano, tuttavia, a veri contatti telefonici.

Una leggerezza piuttosto grossolana: perfino il trailer di Squid Game mostrava un numero di telefono realmente esistente. Eh sì che normalmente – proprio per evitare questo problema – nei prodotti d’intrattenimento è prassi assicurarsi di utilizzare numeri di telefono inesistenti, ad esempio aggiungendo prefissi inventati di sana pianta.

Netflix è così stata costretta a correre ai ripari, oscurando i numeri mostrati nella serie, che è comunque già disponibile per la visione sulla piattaforma da diverse settimane. Sarebbero diverse le persone vittime di questo errore maldestro e sottoposte a reiterate molestie da parte degli appassionati della serie, riportano in queste ore i media coreani. Ad ogni modo, non conosciamo il numero preciso di persone interessate dall’incidente.

Squid Game è una serie originale Netflix prodotta in Corea. Un gruppo di ‘miserabili’ inseguiti dai debiti e da scelte di vita sbagliate mette in gioco la propria vita partecipando ad una serie di giochi mortali organizzati da una misteriosa organizzazione senza scrupoli (la nostra recensione). La serie ha fatto discutere anche per la presunta scarsa fedeltà dei sottotitoli inglesi, ne abbiamo parlato qui.