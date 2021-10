Squid Game la recensione

Che cosa accadrebbe se vincere a dei dei giochi per bambini potesse renderti ricco ?Iniziamo così la recensione di Squid Game, la serie sudcoreana attualmente al numero uno su Netflix in tutto il mondo, in cui giocatori pieni di debiti decidono di competere a sei giochi per un premio in denaro di 45,6 miliardi di won (circa 28 milioni di sterline). Piccola nota a margine: se perono, vengono uccisi. Nel primo episodio, “Un, due, tre, stella!” (noto come Red Light, Green Light in Corea del Sud) sono molti i corpi ammassati di giocatori presi dal panico mentre i vincitori scioccati passano al secondo round. È un gioco per bambini macchiato di sangue: una sorta Takeshi’s Castle con vittime annesse o Saw con eleganti tute e maschere.

Dopo gli eventi cruenti del primo episodio, quello che segue è un thriller horror ben scritto che ha affascinato molti spettatori. La serie in nove parti è la prima serie coreana a raggiungere il primo posto sulla piattaforma di streaming negli Stati Uniti ed è attualmente il numero uno anche nel Regno Unito.

Il suo successo non sarà una sorpresa per una generazione di spettatori che sono rimasti affascinati dalla serie distopica The Hunger Games e dal cult Battle Royale. Ma lo “sfondo” di Squid Game è l’attuale, reale disuguaglianza di ricchezza della Corea del Sud.

Il suo confronto più vicino è un altro dramma sudcoreano, Parasite, (sì, avete capito bene non è La Casa di Carta) vincitore dell’Oscar nel 2019, che cattura lo zeitgeist, in cui le divisioni di classe del paese hanno portato a una conclusione sanguinosa. Come quel film, l’analogia della serie a volte è esagerata, in particolare quando vengono introdotti personaggi pieni di cliché, ma è una premessa immediatamente accattivante. Sì, i giochi sono terrificanti, ma quanto sono peggiori rispetto alle vite di coloro che vivono con dei debiti infiniti?

I magistrali cliffhanger conferiscono alla serie un fascino bingeworthy e le sceneggiature sono orribilmente fantasiose, ma è il cast eclettico della serie che mantiene gli spettatori incollati. I nostri improbabili eroi sono guidati da Seong Gi-hun (uno strepitoso Lee Jung-jae), un maniaco del gioco d’azzardo con un cuore d’oro, e il suo viscido amico d’infanzia Cho Sang-woo (Park Hae-soo), un banchiere caduto in disgrazia in fuga dalla Polizia. Uno dei momenti salienti della serie è vedere la borseggiatrice gelida e piena di risorse Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) – una fuggitiva nordcoreano che cerca di salvare la sua famiglia – imparare a fidarsi di coloro che la circondano. Trailer YouTube in arrivo:

I giochi d’infanzia sono solo giochi?

Continuiamo la recensione di Squid Game con una premessa: se vi aspettate che vi dica che non c’è nulla di nuovo perché La Casa di Carta di lì e altro riferimento a piacere di là, vi sbagliate e dovete trovare un’altra recensione. Questo gruppo stravagante al centro della storia fornisce un cuore sorprendentemente agrodolce ad una serie che presenta l’omicidio di centinaia di persone come se nulla fosse e una sottotrama del commercio di organi.

Le notti nei dormitori – dove le relazioni si formano e si mischiano – forniscono il dramma più tranquillo, spesso più scioccante della sala giochi stessa. E Lee è così immancabilmente sorridente che da solo riporta la leggerezza ogni volta che il terrore diventa quasi eccessivo.

In modo intelligente, Squid Game attinge a un’ossessione culturale per i giochi. I giocatori sono in primo piano, ma lo spettatore è solo un passo indietro, ed è impossibile non mettersi nei loro panni.

Un episodio di retroscena chiarisce che chiunque può indebitarsi per sfortuna, mentre i riferimenti grafici è piena di pietre miliari familiari. Ci sono corridoi labirintici, colonne sonore tintinnanti e scivoli di grandi dimensioni, come la peggior festa per bambini del mondo.

All’interno di questo mondo, lo scrittore e regista Hwang Dong-hyuk pone dilemmi avvincenti: tradiresti il ​​tuo amico per sfuggire alla morte?

Life is a matter of choices

Altra considerazione per la nostra recensione di Squid Game, Netflix aveva già sperimentato il dramma interattivo in passato con il suo film del 2018 Black Mirror: Bandersnatch, in cui gli spettatori potevano fare scelte che influenzavano la trama. Una sorta di versione televisiva dei libri d’avventura, la sua intelligenza a volte però veniva a scapito della narrazione.

Squid Game mostra che non c’è bisogno di scelte sullo schermo per coinvolgere gli spettatori nel destino dei personaggi. Anche senza un elemento interattivo, qui c’è un legame che probabilmente spiega la sua enorme popolarità. La posta in gioco è più alta qui, ma le emozioni sono visceralmente familiari, attingendo alla politica del parco giochi ad ogni svolta.

In un episodio, c’è una scena straziante sulla scelta dei membri della squadra prima dell’inizio di una partita. Anche senza la possibilità di morire, essere scelti per ultimi non sembrava sempre la fine del mondo?

Per la maggior parte del mondo, il denaro equivale alla sopravvivenza. A parte i pochi più ricchi, le persone che vivono nei paesi definiti dal capitalismo devono pianificare la propria vita in base alla propria capacità di fare soldi: come possono sfruttare le proprie capacità per ottenere profitti, quali lavori hanno il miglior potenziale di guadagno, quanto hanno bisogno per sostenere il proprio stile di vita e i loro cari.

Ad un certo punto, tutti hanno considerato cosa sono disposti a fare per soldi, e la risposta a questa domanda dipende davvero da quanto si può essere disperati. Quindi non è impensabile che qualcuno possa essere disposto a sopportare danni fisici e grandi rischi per la possibilità di non doversi mai più preoccupare dei soldi.

Chi è il vero vincitore?

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Squid Game, il nuovo (forse inaspettato) successo di Netflix che gioca su questa idea e la trasforma in un gioco cupo. Il dramma coreano di nove episodi vi ricordiamo è uno dei pochi dei tanti K-drama americani di Netflix che sono diventati popolari e sono entrati nella Top 10 del servizio.

E non c’è da meravigliarsi: è impossibile smettere di vederlo, anche se diventa rapidamente più brutale e assetato di sangue. Ma Squid Game segna il proprio territorio, in primo luogo con la sua premessa particolarmente selvaggia e la costante tensione attorno a scenari di vita o di morte, e in secondo luogo, concentrandosi sulle decisioni di ogni personaggio, mentre lottano per scegliere tra sopravvivenza e umanità.

Nonostante l’assurdità iniziale dei giochi di sopravvivenza, il contesto culturale, le motivazioni e i conflitti interpersonali di Squid Game sono sorprendentemente realistici.

La serie si svolge nell’odierna Corea e i giocatori vengono selezionati dai margini della società. Le recenti storie cinematografiche e televisive dell’Asia orientale come Parasite, Burning e Itaewon Class hanno affrontato abilmente la disuguaglianza di ricchezza e la lotta di classe in circostanze del mondo reale, piuttosto che attraverso le lenti distopiche di The Hunger Games ed Elysium.

Il regista Hwang Dong-hyuk (My Father, The Crucible) segue questa tendenza con Squid Game, la sua prima serie drammatica: nonostante gli elementi fantastici, la serie sembra essere stata progettata per mostrare che la nostra realtà attuale può essere altrettanto infernale come ogni mondo immaginato.

Ciascuno dei giocatori della serie ha motivi per valutare il potenziale premio in denaro rispetto alla propria vita. Il protagonista, come abbiamo accennato, deve una fortuna agli strozzini e il doppio alla banca, ma vuole prendersi cura della sua anziana madre e della figlia di 10 anni. Il suo amico d’infanzia, il banchiere d’investimenti Cho Sang-woo, ha rubato soldi ai suoi clienti. Kang Sae-byeok è una disertrice nordcoreana che ha bisogno di una casa per far uscire suo fratello da un orfanotrofio.

Il gioco stesso è una visione infantile da incubo, dove perdere in un tradizionale gioco per bambini coreani significa un proiettile alla testa o una morte più raccapricciante. Assistenti mascherati in costumi sgargianti mitragliano il campo dei concorrenti e raccolgono i loro corpi dopo ogni evento, riponendo gli eliminati, sia morti che morenti, in cofanetti decorati come scatole regalo. I giocatori entrano ed escono dai campi da gioco attraverso un labirinto pastello che ricorda un quadro di Escher.

Sebbene una sottotrama di dimensioni decenti segua un detective che indaga su chi sta guidando la competizione, il gioco stesso è più avvincente del meccanismo dietro di esso. I segreti alla fine non sono altro che ciò che i giocatori e gli spettatori imparano durante l’esperienza. La corsa è molto più avvincente, soprattutto perché la manipolazione dei giocatori da parte dei maestri del gioco e la manipolazione reciproca da parte dei giocatori, fanno sì che il pubblico continui a chiedersi chi vincerà. Il pubblico è anche portato a sentire la stessa assenza di tempo dei giocatori, che stanno in un recinto senza finestre regolato da luci spente e tempi di gioco, con una partita al giorno. La colonna sonora inquietante del compositore di Parasite, Jung Jae-il si aggiunge alla tensione costante.

Squid Game, nella sua forma più semplice, consiste nel guardare più di nove ore la gente media, carica di debiti immensi, prendere decisioni sempre più disperate e omicide mentre cerca ancora di aggrapparsi alla propria umanità. Gli assistenti di gioco notano all’inizio che tutti i giocatori si sono uniti al gioco di loro spontanea volontà, offrendo letteralmente la loro vita in cambio di una possibilità di qualcosa di meglio. Una volta che il gioco sale di livello e la vittoria implica uccidere consapevolmente altre persone per ottenere la maggior parte del piatto, la speranza di ricchezza viene sostituita da domande sull’umanità. Queste domande sono profondamente intime piuttosto che elevate. Non c’è bisogno di torcersi le mani sul capitalismo e sullo stato del mondo, solo la domanda se valga la pena di sopravvivere vedendo morire un amico.

Il messaggio della serie suona come un idioma di auto-aiuto: le scelte di una persona costituiscono la loro vita. Quello che fai con le tue circostanze è ciò che conta.

Chi c’è dietro il sipario, quali circostanze sociali hanno portato alla fondazione del Gioco, chi sa che il Gioco sta accadendo e chi chiude un occhio: nessuno di questi dettagli è il vero punto. La serie ha successo perché crea personaggi bidimensionali e rispetta ogni scelta che fanno, se aiutare o danneggiare, mantenere la loro umanità o sacrificarla per profitto. Mentre il gioco stesso è una parabola, i personaggi sono completamente, empaticamente umani.

Guardare Squid Game è scomodo. Si è tentati di andare avanti, sia per saltare il sangue, sia per aggirare il senso di terrore quando la serie allunga alcuni dei round letali. Mentre il disagio potrebbe essere cancellato come il prezzo di ammissione per guardare un gioco di morte, afferma davvero l’umanità del pubblico. Se gli spettatori non guardano con una profonda empatia i personaggi, la serie sarebbe puro voyeurismo, l’intrattenimento di guardare i concorrenti del gioco che si buttano fuori dal tabellone. Hwang e la sua squadra si prendono cura di tutti i giocatori, spiegando come sono bloccati in un sistema orribile e cercando di farcela, ad ogni costo. Squid Game è eccitante, sorprendente e teso, ma questa cura dei dettagli è ciò che lo rende davvero degno di essere visto.

Squid Game è disponibile su Netflix.