RTX 3090 Ti a gennaio? Un report parla già delle specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emersi diversi report riguardanti le prossime schede video che NVIDIA avrà modo di lanciare sul mercato, e mentre i fan chiedono a gran voce i dettagli relativi alle nuove RTX 4000 Ada Lovelace, sembra che invece i prossimi prodotti saranno diversi. Si parla nello specifico di una RTX 3090 Ti, già da tempo associata a ulteriori modelli, che dovrebbero essere lanciati tutti nel corso di gennaio del prossimo anno, come abbiamo approfondito in questo articolo.

Stando alle informazioni riportare da Videocardz, non avremo a che fare con la RTX 3090 Super prevista, ma semplicemente con un modello Ti, il quale offrirebbe un maggiore distacco per le performance in positivo, che tra l’altro esclude con ottime possibilità l’arrivo di un’ulteriore Super in futuro. Sembra che la revisione avrà più core, e dei cambiamenti relativi al sottosistema della memoria, come anche necessità di alimentazione e altri dettagli. Ovviamente, abbiamo a che fare con dei rumor non ancora certi, ed è bene prendere per orai l tutto con le pinze.

Stando a quel che sappiamo, la RTX 3090 Ti avrà un TDP fino a 450 W, maggiore di 100 rispetto alla 3090 base, ma non è chiaro se si tratti del modelli di riferimento o di una custom particolare. Pare che ci saranno novità anche per quel che riguarda il semplice connettore, che questa volta potrebbe essere basato sullo standard PCIe Gen 5. Parlando delle performance, si anticipa un modello con GPU GA102, 10752 Cuda Core e 24 GB di memoria GDDRX6, nonché velocità che dovrebbero avere modo di superare i 20 GB al secondo per quest’ultima.

Per il momento non abbiamo ancora novità ufficiali in tal senso però, e speriamo che – nel caso in cui il lancio sia davvero fissato per il mese di gennaio – dei dettagli ufficiali in merito alle prossime GPU NVIDIA non si facciano attendere.