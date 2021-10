NVIDIA lancerà nuove schede video a gennaio?

Sembra che già nel mese di gennaio NVIDIA possa lanciare delle nuove schede video sul mercato, come emerso per via di un leak nelle ultime ore.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto in rete delle novità che NVIDIA dovrebbe introdurre nel mercato dopo la serie 3000, che nonostante il successo riscontrato non è risultata accessibile da molti utenti per via della carenza di scorte. A tal proposito non sono mancati diversi leak da fonti attendibili, e sembra che prima di poter finalmente scoprire di più in merito alle RTX 4000, note come Ada Lovelace, avremo a che fare con alcuni modelli intermedi, che dovrebbero debuttare già nel corso del mese di gennaio 2022.

Il tutto arriva dall’account Hongxing2020, noto per diversi leak corretti arrivati in passato, il quale ha parlato di 3 modelli che dovrebbero arrivare solamente fra qualche mese, e sembra verranno presto annunciate da parte del colosso tech. Trovate qui di seguito il suo Tweet, dove vengono indicati i device e il fatto che la notizia pare ormai del tutto confermata secondo il leaker, anche se ovviamente resta da considerare che è bene prendere il tutto con le pinze fino a che non arriveranno notizie da parte della compagnia.

已經確認

nvidia 2022年1月 公開:

1.3090 SUPER

2.3070Ti 16G

3.2060 12G

之前的傳聞都是真的! — hongxing2020 (@hongxing2020) October 4, 2021

Si parla nello specifico della RTX 3090 Super, la quale dovrebbe posizionarsi appena sopra la 3090 senza offrire il distacco di un modello Ti, di una RTX 3070Ti, che dovrebbe invece posizionarsi fra la RTX 3070 da 16 GN e la RTX 3080, e di una RTX 2060 con però 12 GB di VRAM, probabilmente atta a migliorare le potenzialità del colosso per quel che riguarda la fascia media.

Staremo a vedere se NVIDIA confermerà il tutto nel giro di poco tempo, considerando che il debutto sarebbe imminente stando al leaker, e che avremo probabilmente modo di scoprire cos’ha in serbo l’azienda per l’utenza già entro la fine del 2021, o nel mese di gennaio, grazie a degli annunci ufficiali.