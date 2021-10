Google Pixel 6 si mostra in delle foto leakate

Come confermato da pochissimo, nella giornata del 19 ottobre, Google parlerà dei suoi nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, finendo forse per rilasciare i dispositivi nel corso del suo evento, come abbiamo approfondito nel nostro articolo dedicato, lo trovate a questo link. Mentre non sappiamo ancora alcuni dettagli relativi a quello che si presenterà sotto alla scocca dei nuovi gioiellini del colosso, sembra ormai che il design del dispositivo non abbia pressoché più segreti.

Il noto leaker Evan Blass ha infatti mostrato diverse foto sulla piattaforma di Twitter, svelando da vicino i dispositivi senza esclusione di colpi, grazie a immagini in alta definizione e a moltissimi dettagli emersi. Potete ammirare le foto in questione nel Tweet presente qui di seguito.

Purtroppo per il momento non sono stati forniti render relativi al Pixel 6 Pro, che forse avremo modo di vedere nel corso dei prossimi giorni, prima che Google faccia finalmente chiarezza sulla questione. C’è da dire che la maggior parte dei dettagli era nota, e che è quasi totalmente sicuro che le foto rispecchino il design finale del nuovo prodotto di Google.

Nel corso della prossima conferenza avremo finalmente modo discoprire tutti le informazioni mancanti per quel che riguarda i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sperando che la compagnia fissi il rilascio nel giorno stesso o in un periodo non troppo lontano.

Mentre non è ancora chiaro se potremo mettere all’effettivo mano sui nuovi telefoni anche nel nostro paese sin dal day one, è possibile che la compagnia estenda le regioni in cui rilascerà il device solo in seguito. Vi abbiamo recentemente parlato dei possibili prezzi dei dispositivi per quel che riguarda il mercato europeo, piuttosto confortanti se si pensa alle specifiche confermate dal colosso, trovate a questo link il nostro approfondimento con tutti i dettagli.