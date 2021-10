DC FanDome: un nuovo spot regala qualche secondo di footage inedito

Fan DC, avete segnato sui calendari la data del 16 ottobre? Arriverà infatti online DC FanDome, l’evento online dedicato a tutte le novità della casa di supereroi come Batman, Wonder Woman e Superman. Un nuovo spot ufficiale, pubblicato su Twitter, ci offre ora un minuto di anticipazione sui temi e i personaggi che l’evento andrà a trattare: nulla di nuovo a livello di nomi, ma le immagini che accompagnano il promo hanno qualche sprazzo inedito, soprattutto per quanto riguarda The Batman e Black Adam.

Cosa aspettarci dall’evento? Innanzitutto corposi sneak peak da The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, oltre che da Peacemaker: ma anche Batwoman, The Flash, Superman & Lois, e Sweet Tooth, oltre a Titans e Doom Patrol.

Per quanto riguarda i videogiochi Warner Bros. Games farà vedere delle anteprime di Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e Suicide Squad: Kill the Justice League.

Warner Bros. Animation farà vedere anteprime dedicate alla serie animata Aquaman: King of Atlantis, alla terza stagione di Harley Quinn, e riguardanti Batman: Caped Crusader e Young Justice: Phantoms.

Infine, per quanto riguarda i fumetti DC Comics saranno presentati Wonder Woman Historia, Wonderful Women of the World. Inoltre saranno presentati anche il nuovo crossover Batman/Fortnite, e poi Batman: Fear State, la miniserie su Black Manta, e l’universo Milestone.

E ricordate che siete ancora in tempo per iscrivervi al sito ufficiale e ricevere degli esclusivi NFT celebrativi.

Trovate tutte le informazioni in merito sul sito della convention, dcfandome.com, che promette davvero tanti annunci e contenuti dal futuro del mondo DC, in tutte le sue incarnazioni: fumetti, animazione, serie tv, film e videogiochi.

