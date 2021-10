Twitch Leaked, svelati i compensi degli streamer: xQcOW ha guadagnato 8,45 milioni di dollari

Finiscono online i compensi pagati da Twitch agli streamer dal 2019 ad oggi. Svelate le cifre pagate ai 100 streamer di maggiore successo. Parliamo di cifre multimilionarie.

Come abbiamo riportato solamente pochi minuti fa, Twitch è stato oggetto di un brutale attacco hacker. I criminali hanno diffuso online un’enormità di dati della piattaforma: una cartella con oltre 130 GB di materiale. Tra le informazioni divulgate anche i compensi degli streamer ricevuti nell’ultimo biennio.

Se volevate farvi un’idea piuttosto chiara di quanto guadagnino gli streamer più famosi di Twitch, beh, siete stati accontentati. Precisiamo che le informazioni che stanno circolando online potrebbero non essere completamente accurate, inoltre le somme – che coprono un intero biennio – dovrebbero essere al lordo delle tasse.

The gross payouts of the top 100 highest-paid Twitch streamers from August 2019 until October 2021: pic.twitter.com/3Lj9pb2aBl

