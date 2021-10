Twitch: rubati tutti i dati della piattaforma, gli hacker divulgano il codice sorgente e i compensi degli streamer

Twitch ha subito un enorme e grave attacco hacker. Online tutti i dati della piattaforma. E con tutti intendiamo proprio tutti: dal codice sorgente di Twitch, passando per tutti i compensi dati agli streamer nell’ultimo biennio, il codice del client per PC, console e mobile, SDK e molto altro.

In altre parole, Twitch non ha più segreti per nessuno. Anche perché il materiale online è stato diffuso immediatamente su 4Chan. Non sappiamo se gli hacker abbiano prima tentato di ricattare Amazon chiedendo un riscatto, o se siano passati direttamente ai fatti distribuendo il materiale gratuitamente.

È il più grosso leak della storia di Twitch, forse uno dei più importanti di sempre.

Il dossier pesa 130 GB, tra il materiale diffuso troviamo anche diversi indizi su alcuni servizi a cui Twitch stava lavorando (ma non ancora presentati al pubblico): tra questi Vapor, un servizio di digital delivery forse pensato per fare competizione a Steam. Vapor dovrebbe essere curato da Amazon Game Studios.

Non sappiamo se gli hacker abbiano compromesso anche l’integrità degli account degli utenti. Il consiglio è di usare la massima prudenza, anche al costo di un eccesso di cautela: cambiate la password dei vostri account, se usate la stessa password anche per altri siti e app, forse è il caso di fare una pulizia generale.

Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni sull’attacco hacker subito da Twitch.