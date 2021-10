Steam Deck: Valve presenta il teardown ufficiale

Lo Steam Deck è ormai prossimo al debutto, e anche se Valve ha fatto il possibile per fornire agli utenti ogni informazione rilevante riguardo al dispositivo, con tra l’altro delle FAQ approfondite, alcuni dettagli mancano ancora all’appello. Moltissimi fan si sono infatti chiesti in che modo la console si sarebbe presentata dall’interno, visto che la compagnia ha parlato in maniera approfondita dei componenti, ma ci ha permesso solo recentemente di dare un’occhiata da vicino a questi.

L’azienda ha infatti caricato sulla piattaforma di YouTube un video teardown completo, durante il quale ha smontato la console e analizzato nello specifico tutti i pezzi che la compongono, spiegando ovviamente che – seppur la procedura possa essere facile da applicare – è altamente sconsigliato occuparsi di questa autonomamente. Potete ammirare il filmato qui di seguito.

Pur trattandosi di una manovra abbastanza standard nel mercato, della quale molti produttori si occupano in occasione del lancio delle proprie piattaforme, la mossa del colosso è stata davvero onesta, e ci ha permesso di ammirare da vicino il tutto. Parliamo di una console che presenza una CPU AMD Zen da 4 core, con una scheda video RDNA in grado di fornire performance fino a 16 TFLOPs, con 16 GB di RAM LPDDR5 a completare il tutto.

Purtroppo attualmente le scorte scarseggiano, e riuscire a preordinare lo Steam Deck è alquanto difficile, ma speriamo ovviamente che il colosso abbia modo di migliorare la produzione di hardware nel prossimo periodo al fine di accontentare tutta l’utenza che non vede l’ora di mettere mano sul gioiellino.

Questo dovrebbe permettere l’avvio e un corretto funzionamento di – quasi – tutti i titoli presenti nel catalogo di Steam. Anche se i dettagli in tal senso non sono ancora del tutto chiari, il supporto a diversi software è stato confermato, come ad esempio per quel che riguarda Easy Anti-Cheat, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.