Steam Deck: ufficiale il supporto a Easy Anti-Cheat

Sappiamo ormai da tempo che Valve ha come obiettivo quello di rendere ogni gioco presente nel catalogo di Steam giocabile attraverso il suo Steam Deck, nuova console portatile che arriverà nel mese di dicembre e offrirà come confermato delle ottime performance per quel che concerne il gaming. Tuttavia, da quando il nuovo dispositivo è stato annunciato, sono emersi diversi dubbi relativi alla reale compatibilità di tutti i videogiochi presenti nel catalogo della piattaforma.

Uno dei principali ostacoli relativi alla compatibilità riguarda i software anti cheat, i quali bloccano eventuali programmi di terze parti che i giocatori malintenzionati potrebbero utilizzare per ottenere vantaggi in-game. Per fortuna, una buona notizia è arrivata, dato che Epic Games – la quale ha acquisito Easy Anti-Cheat nel 2018 – ha confermato ufficialmente di aver aggiunto il supporto al suo software sia per Linux che per Mac Os.

Non manca anche la compatibilità con Wine e Proton, il che permette l’utilizzo di applicazioni Windows su Linux. Proton è proprio il gioiellino che Valve sta sfruttando al fine di migliorare la compatibilità del suo Steam Deck, e di conseguenza ci troviamo davanti a una notizia piuttosto lieta, che dovrebbe far stare tranquilli i fan in merito al supporto di diversi importanti giochi particolarmente popolari su Steam. Trovate qui di seguito una lista di titoli che dovrebbero essere giocabili già al lancio su Steam Deck, come riportato sulle pagine di PCGamer.

Apex Legends

Black Desert Online

Dauntless

Dead by Daylight

Fall Guys

Halo: The Master Chief Collection

Hunt: Showdown

Knockout City

Paladins

Warhammer: Vermintide 2

Valve ha da poco chiarito ulteriori dubbi in merito alla sua console nel corso delle FAQ ufficiali, in cui è stato anche svelato che questa potrà essere utilizzata come un controller. Vi abbiamo parlato della questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.