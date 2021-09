Steam Deck potrà essere usato come controller

Lo Steam Deck, come emerso grazie alle nuove FAQ pubblicate da Valve, potrà essere utilizzato anche solamente come controller usando la feature del Remote Play.

Lo Steam Deck continua ad avere sempre meno segreti, visto che Valve si occupa periodicamente di aggiornare le FAQ sul prodotto per non nascondere alcun dettaglio in merito al dispositivo, sempre più vicino al debutto. Grazie a questo gli appassionati di gaming avranno modo di far girare i titoli presenti nelle proprie librerie Steam in portabilità, sfruttando la potenza di calcolo del dispositivo in questione. Tuttavia, ci sono anche altre “piccolezze” che la piattaforma consentirà, e un dettaglio piuttosto interessante è emerso da pochissimo grazie alle risposte del colosso dell’intrattenimento.

Nello specifico, parliamo della possibilità di sfruttare le potenzialità dello Steam Deck solamente come controller, senza che questo faccia girare alcun titolo, e per il tutto pare sia sufficiente solamente abilitare il Remote Play. Considerando che il device sarà altamente personalizzabile e offrirà un feedback decisamente diverso rispetto ai classici pad, potrebbe trattarsi di una novità davvero importante, che permetterebbe agli utenti di usare il dispositivo in più momenti.

Ovviamente, non sappiamo ancora quanto la piattaforma risulterà prestante per quest’ambito, ma avremo modo di scoprirne sicuramente di più quando i primi modelli verranno spediti agli utenti che sono riusciti a effettuare il preorder dello Steam Deck.

Potete leggere tutte le domande a cui Valve ha fornito risposta nell’articolo presente a questo link, visto che per fortuna il colosso ha deciso di localizzare i contenuti del suo blog anche in lingua italiana, e la pagina permette quindi di ottenere tutte le risposte che si cercano. Restiamo per il momento in attesa di novità da parte della compagnia in merito a ulteriori dettagli legati al suo gioiellino, che verrà rilasciato nella giornata del 21 dicembre, almeno per coloro che non hanno subito alcun ritardo alle spedizioni per via della carenza di scorte.