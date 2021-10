Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Il teaser che annuncia l’arrivo del trailer

Il teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City rivela che l'uscita del trailer è imminente. Il breve filmato mostra anche nuovi personaggi.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ridarà vita sul grande schermo alla saga di Resident Evil, tratta dal popolare titolo videoludico, e su Twitter è stato diffuso un teaser che annuncia l’uscita del trailer per domani, 7 ottobre.

Ecco il teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che, tra le altre cose, mostra un cane zombi.

🚨 24 hours until we get to Raccoon City… 🧟‍♂️🧟‍♀️#ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/Ry4bxuG6cR — Resident Evil (@ResidentEvil) October 6, 2021

Questa è la sinossi del lungometraggio:

In Resident Evil: Welcome to Raccoon City dopo l’esplosione della sede della casa farmaceutica Umbrella Corporation, Raccoon City è diventata una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha lasciato la città in condizioni da terra desolata, con una forza malefica che è pronta ad emergere in superficie. E sarà così che un gruppo di sopravvissuti dovranno cooperare per scoprire la realtà che si cela dietro la Umbrella.

Il film è scritto e diretto da Johannes Roberts e vedrà come protagonisti Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Hannah John-Kamen che farà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper farà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Nathan Dales farà Brad Vickers, Marina Mazepa interpreterà Lisa Trevor, e Neal McDonough vestirà i panni di Dr. William Birkin.

Il lungometraggio uscirà il 24 novembre.