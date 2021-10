Jason Blum rivela: “Venerdì 13 è il film più spaventoso che abbia mai visto”

Dopo che Stephen King ha rivelato il film più spaventoso che abbia mai visto è stata la volta di Jason Blum, che, intervistato da Comicbook.com, ha parlato di Venerdì 13, definendolo come il lungometraggio in assoluto che gli avrebbe fatto più paura.

Ecco le parole del produttore:

Non ho mai avuto così tanta paura come quando ho visto per la prima volta Venerdì 13, ero troppo giovane e questa cosa mi ha distrutto. Però è un film che tutti dovrebbero vedere nel mese di ottobre.