Stephen King: ecco il film che gli ha fatto così paura da non riuscire a finirlo

Stephen King ha rivelato ad Eli Roth quale film horror gli ha fatto così tanta da paura da non riuscire a finirlo di vedere.

Stephen King è considerato il re dell’orrore, ma anche lui ha dei limiti: il popolare scrittore ha da poco rivelato quale film gli ha suscitato così tanta paura da non riuscire a finirlo, e stiamo parlando di The Blair Witch Project, lungometraggio cult del 1999.

Parlando con Eli Roth a Eli Roth’s History of Horror, Stephen King ha detto sul film che gli ha fatto così tanta paura, ovvero Blair Witch Project:

Quando l’ho visto per la prima volta ero in ospedale, ed ero sotto farmaci. Mio figlio mi portò la cassetta dicendomi che dovevo vederlo. A metà film gli ho detto di toglierlo, perché mi faceva troppa paura.

Il periodo a cui si riferisce King è quello in cui il popolare scrittore del Maine fu vittima di un incidente stradale, che lo portò ad un passo dalla morte. King aveva già parlato in passato di The Blair Witch Project, definendolo un film che, al di là di tutto, ha adorato (probabilmente successivamente sarà riuscito a concluderlo). Ecco le parole di King sul lungometraggio rilasciate nel 2010: