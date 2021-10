iPhone 13 Pro Max: un oculista usa la fotocamera per le visite

In seguito all’annuncio della nuova lineup degli iPhone 13, non è stato di certo un segreto il fatto che i dispositivi avessero davvero molte potenzialità per quel che concerne le fotocamere, che infatti permettono di catturare immagini con dettagli impressionanti. Mentre gli utenti utilizzano la nuova Macro mode, pensata per i soggetti particolarmente vicini, al fine di fotografare oggetti “normali”, c’è un dottore che ha deciso di provare la funzionalità anche nel campo della medicina.

Parliamo di un oculista, Tommy Korn, il quale ha scoperto che il tutto può risultare utile anche per le cure agli occhi dei pazienti. Come riportato sulla piattaforma di Twitter, l’uomo ha utilizzato la fotocamera dell’iPhone 13 Pro Max per circa una settimana, controllando gli occhi dei pazienti grazie a questa, con la Macro mode rigorosamente attiva, che ha permesso di catturare ogni singolo dettaglio da vicino. L’uomo si è detto impressionato dalle potenzialità del dispositivo, e ritiene che questo possa risultare utile anche per quel che concerne la telemedicina più in generale. C’è da dire che la carenza di scorte dei modelli migliori della serie non aiuta però in tal senso.

Per riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità della fotocamera è necessario trovarsi a una distanza di almeno 2 centimetri, e le foto presentate hanno confermato come il risultato sia davvero incredibile. Vi alleghiamo qui di seguito quanto mostrato sulle pagine di 9to5Mac.

In questo caso specifico è stato analizzato un paziente che ha subito un trapianto di cornea e si è sottoposto a dei controlli per la cura di un’abrasione. Il tutto risulta potenzialmente utile anche per la possibilità di ricevere aiuto dai medici a distanza, come riportato dall’oculista Tommy Korn stesso, e staremo a vedere se la novità permetterà a sempre più medici di utilizzare questo approccio quantomeno particolare, ma non per via di ciò poco efficace.