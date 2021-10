El Salvador sta minando Bitcoin usando l’energia prodotta da un vulcano

Lo Stato di El Salvador ha generato – minato in gergo – 0.00599179 bitcoin sfruttando l’energia geotermica di un vulcano. Grossomodo sono 269 dollari: “è solo l’inizio”, ha annunciato il Presidente Nayib Bukele. El Salvador è il primo stato al mondo ad aver dato ai Bitcoin valore legale.

Ora il paese vuole fare mining della criptovaluta sfruttando esclusivamente, o quantomeno prevalentemente, energia rinnovabile. “Useremo le centrali geotermiche di proprietà dello Stato per il mining di criptovalute. Sarà un processo molto economico, 100% pulito, 100% rinnovabili, usare l’energia dei vulcani produce zero emissioni”, aveva promesso Bukele solamente lo scorso giugno.

Nayib Bukele ha presentato l’iniziativa di usare l’energia geotermica per il mining di criptovalute con un video teaser di 25 secondi che ha già ottenuto 2,3 milioni di visualizzazioni.

Subito dopo l’entrata in vigore della legge che dà al Bitcoin corso legale, El Salvador ha acquistato 400 BTC, per un totale di oltre 16 milioni di euro.

Bukele ha anche spiegato che il progetto è ancora in una fase embrionale e che lo stato deve ancora installare la maggior parte delle macchine per il mining della criptovaluta, in modo da avere l’hashpower necessario per rendere l’operazione economicamente sensata.