El Salvador ha acquistato 400 Bitcoin, oggi la criptovaluta diventa a corso legale

Nella giornata di ieri, il Presidente dell’El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che il Governo ha acquistato 400 Bitcoin. Nella giornata di oggi la criptovaluta ha acquisito corso legale. Il Paese sudamericano è il primo al mondo a riconoscere i Bitcoin, che potranno essere utilizzati per ogni transazione.

Il Governo si è acquistato ad un broker non precisato. Nella mattina di ieri le istituzioni avevano acquistato i primi 200 BTC, al termine della giornata El Savador poteva già contare su una piccola riserva di 400 BTC.

Nayib Bukele aveva annunciato l’intenzione di rendere i Bitcoin a corso legale ad inizio giugno. Pochi giorni dopo, il Parlamento aveva approvato il progetto con 62 voti a favore – su un totale di 84 seggi.

Un recente sondaggio ha evidenziato come la popolazione del paese abbia, in realtà, accolto la nuova legge in modo piuttosto tiepida. Oltre il 68% della popolazione è contraria all’equiparazione dei Bitcoin con il Colón salvadoregno. Lo ha rivelato uno studio della Central American University su un campione di 1.281 persone. Solamente il 4,8% degli intervistati ha detto di avere una conoscenza approfondita del funzionamento della tecnologia alla base della criptovaluta. Per incentivare l’uso della criptovaluta, il Governo regalerà l’equivalente di 30 dollari in BTC ad ogni cittadino.

L’annuncio dell’importante acquisto di criptovalute da parte del Governo dell’El Salvador ha ulteriormente contribuito al rafforzamento della posizione del Bitcoin, che – mentre scriviamo questa news – viene scambiato a 44.116 euro.