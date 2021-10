Clubhouse: audio spaziale su Android, Clip e Ricerca arrivano con il nuovo update

In seguito al lancio, Clubhouse continua per fortuna ad aggiornarsi con diverse novità, come riportato dalla compagnia che lavora per migliorare la piattaforma al meglio. Questa volta parliamo di un update che aggiunge diverse nuove funzionalità, fra Ricerca, Clip, Replay e Audio Spaziale pronto a debuttare anche su Android dopo il lancio su iOS. La piattaforma non è più su inviti, e moltissimi più utenti hanno modo di provare le feature in questione, nonché di fornire il proprio feedback alla compagnia.

Partendo dalla Ricerca, parliamo della vera e propria possibilità di trovare delle camere su Clubhouse, che fino a oggi non è stato possibile. La feature permette di adoperarsi per scoprire persone, club, live room ed eventi, ed è già disponibile sia su iOS che su Android. Grazie ai Replay invece, gli utenti possono registrare le live per permettere ad altri membri della piattaforma (o a loro stessi) di riascoltarle in futuro, anche se la novità arriverà solamente nel corso delle prossime settimane.

Con lo stesso meccanismo, ma in maniera ovviamente molto meno ridotta, Clubhouse ha aggiunto le Clip, grazie alle quali si possono registrare per 30 secondi nelle camere pubbliche, al fine di permettere a più persone di entrare dentro queste, visto che ovviamente i filmati risulteranno condivisibili. Alla creazione di una camera si potrà scegliere se permettere la feature in questione, sempre che si tratti di una stanza pubblica, dato che il tutto non è disponibile per gli altri ambienti di condivisione presenti per Clubhouse.

Come accennato in apertura, l’ultima novità riguarda il debutto dell’Audio Spaziale anche su Android, che permette un’esperienza ben più immersiva e diversa in qualunque occasione, finalmente riscontrabile da tutti gli utenti. Il nuovo update è alquanto pregno di novità, e staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi quali saranno i nuovi aggiornamenti confermati dall’azienda per Clubhouse.