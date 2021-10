Alice nella Città: il programma dell’evento, da Ghostbusters: Legacy a Belle

Si svolgerà a Roma dal 14 al 24 ottobre 2021, nel quadro della Festa del Cinema, la XIX edizione di Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC, della Regione Lazio, dell’Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e innovazione dell’Agricoltura del Lazio, del Comune di Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e l’Auditorium della Conciliazione: in seguito alla conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento, vi illustriamo gli eventi, le anteprime e gli ospiti di questa edizione, che si preannuncia molto ricca.

Quest’anno, alle sale dell’Auditorium Parco della Musica, si aggiungono l’Auditorium della Conciliazione che per la prima volta mette a disposizione tutti i suoi spazi per accogliere il programma ufficiale del festival, il Cinema Savoy e la Casa del Cinema dedicata agli omaggi e agli incontri con gli autori.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenterà un programma di anteprime assolute, film, documentari e cortometraggi, esordi alla regia e conferme originali: 10 le opere del Concorso Young Adult, 4 i film Fuori Concorso, a cui si aggiungono 10 film in concorso e 4 proiezioni speciali nella sezione Panorama Italia dedicata alle giovani promesse del nostro cinema; 8 gli Eventi Speciali ai quali si affiancano la selezione di Sintonie, la nuova linea di programma pensata in collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e con la Berlinale che raccoglierà 4 film di Venezia 78 e tre film di Generation 14plus. Completano il programma 3 serie tv, 4 restauri e 20 cortometraggi (10 in concorso, 8 fuori concorso, 2 eventi speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film.

A molti anni di distanza dal successo al Festival del cinema di Roma di Juno (2007), Jason Reitman torna con il suo nuovo film Ghostbusters: Legacy, che aprirà il programma di Alice nella Città. Molte altre, tuttavia, le anteprime di film prossimamente in uscita:

La Famiglia Addams 2

Ron – Un amico fuori programma

Lizzy e Red

Where is Anna Frank

Time Is Up

Caro Evan Hansen

Il concorso Young Adult comprenderà:

Animabella

Belfast

Belle

The Hive

Mu Sunny Maad

Olga

Petit Maman

Prayers for the Stolen

La sezione Panorama Italia, invece, che punta sulla scoperta e sulla valorizzazione del giovane cinema italiano, presenterà:

Il legionario

Brotherhood

Let’s kiss

Sacro Moderno

La tana

Takeaway

Mancino naturale

Il programma promette ancor di più, grazie alla sezione dei cortometraggi, ai restauri storici e agli omaggi, agli incontri con grandi nomi dello spettacolo, tra cui Johnny Depp e Mamoru Hosoda.

Vi invitiamo a scoprire il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.

