AirPods 3 presentate a novembre? Spunta un nuovo report

Sembra che avremo modo di ammirare la terza generazione di AirPods prima di quando pensiamo, visto che alcuni report continuano a parlare di un imminente evento che avrò modo di presentare le cuffie del colosso di Cupertino. Il tutto è stato rilanciato da DigiTimes, e stando a quanto dichiarato – nonostante il prodotto non si sia mostrato durante l’evento di presentazione degli iPhone 13 – il debutto delle AirPods di terza generazione è fissato per il 2021, e verrà quindi confermato fra davvero poco tempo.

Considerando quel che sappiamo, i dispositivi potrebbero già essere entrati nella fase di produzione di massa, il che giustificherebbe un debutto per quest’anno. Inoltre, parlando dei dettagli della nuova versione, le prossime AirPods dovrebbero presentare un design simile alle Pro, senza però alcune delle feature che contraddistinguono i dispositivi high-end del mondo audio.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto di un evento per il mese di novembre, che dovrebbe seguire quello del 14 settembre fornendoci diverse ulteriori novità sul mondo Apple. È alquanto chiacchierata anche la presenza dei computer della compagnia, ma staremo a vedere se una nuova conferenza verrà davvero confermata per quest’autunno, e se questa presenterà ulteriori novità prima che l’anno sia concluso.

Attualmente, non abbiamo purtroppo ancora alcuna informazione sicura sulla questione, ma c’è da dire che le AirPods 3 sono già state approfondite da diverse analisti, e la mole di rumor che le prende di mira può far quindi ben sperare in tal senso i fan che non vedono l’ora di scoprire di più sul tutto. Recentemente, anche il noto insider Mark Gurman ha parlato della questione nel corso della sua newsletter Power On, approfondendo anche dei presunti MacBook Pro che verrebbero presentati quest’anno. Vi abbiamo parlato della questione all’interno del seguente articolo.